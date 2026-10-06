Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từng xuất hiện khá phổ biến ở Mộc Châu nhưng dần bị thay thế bằng những giống mận được thị trường ưa chuộng hơn, mận vàng nay trở nên hiếm và được một số nhà vườn trồng trở lại. Khi vào mùa, quả chín vàng óng, mọc thành từng chùm bắt mắt, có thời điểm được bán với giá khoảng 60.000 đồng/kg.