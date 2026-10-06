Văn hóa

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 6/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu di tích lịch sử tiêu biểu cho truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sĩ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sĩ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đánh hồi trống tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đánh hồi trống tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thực hiện: Tuấn Anh/ TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-thong-panama-va-phu-nhan-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-20261006112951306.htm