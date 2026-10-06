Văn hóa

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Sáng 6/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khu di tích lịch sử tiêu biểu cho truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Báo VietnamPlus
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Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm khu thờ Chu Văn An tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm khu thờ Chu Văn An tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-panama-va-phu-nhan-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-post1140284.vnp