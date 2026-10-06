Tổng thống Panama và Phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tìm hiểu về một trong những di tích gắn với lịch sử giáo dục và truyền thống khoa cử của Việt Nam.

Đón Tổng thống và Phu nhân tại di tích có ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội, cùng ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong chương trình tham quan, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân được giới thiệu về quá trình hình thành, kiến trúc và các giá trị văn hóa được lưu giữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Công trình ban đầu là nơi thờ Khổng Tử và các bậc Tiên hiền, gắn với truyền thống coi trọng đạo học của xã hội đương thời.

Đoàn tiếp tục tham quan Vườn bia Tiến sĩ, nơi lưu giữ bia đá ghi danh những người đỗ các khoa thi Tiến sĩ dưới thời Lê và Mạc. Những tấm bia được đặt trên lưng rùa đá, ghi thông tin về các khoa thi và người đỗ đạt, đồng thời lưu giữ những tư liệu liên quan đến lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Ảnh: Lê An

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Nhà trống, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân thực hiện nghi thức đánh trống Sấm. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Lê An

Kết thúc chương trình, Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân ghi lưu bút tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Lê An

Chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino, qua đó giới thiệu với đoàn về lịch sử, kiến trúc và các giá trị văn hóa gắn với một trong những di tích tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lê An