Tổng thống Panama và Phu nhân tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 5-8/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama và Phu nhân dừng lại ở Khuê Văn Các, nghe giới thiệu về khu di tích. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama và Phu nhân nghe giới thiệu về các bia tiến sĩ. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama và Phu nhân tìm hiểu về ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama xem sách giới thiệu về khu di tích. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama viết lưu bút. Ảnh: Như Ý

Tổng thống Panama đánh trống sấm. Ảnh: Như Ý

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là ngôi trường đại học đầu tiên ở nước ta. Nơi đây lưu giữ những dấu ấn về văn hóa, lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Văn Miếu – Quốc Tử Giám từng đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo nước ngoài tới tham quan.