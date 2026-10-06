Tổng thống Panama và Phu nhân tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Sáng nay, ngày 6/10, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân có chuyến tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội.
Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 5-8/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là ngôi trường đại học đầu tiên ở nước ta.
Nơi đây lưu giữ những dấu ấn về văn hóa, lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Văn Miếu – Quốc Tử Giám từng đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo nước ngoài tới tham quan.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-panama-va-phu-nhan-tham-quan-van-mieu-quoc-tu-giam-post1882616.tpo