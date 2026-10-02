Tổng thống Panama và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay 2-10, dự báo ở khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và chiều tối. Trong khi đó, miền Bắc vẫn oi nóng và chỉ thực sự giảm nhiệt khi không khí lạnh tràn xuống từ ngày 4 hoặc 5-10.