Tổng thống Panama và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026. (Nguồn: Tico Times)

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều ngày 1/10.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 và quan hệ Việt Nam và Panama tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc của các cấp, trong đó có cấp cao.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hai nước xuất khẩu nhiều mặt hàng sang nhau và những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Panama và từ Panama sang Việt Nam đều có tính bổ trợ cho nhau.

Nói về tiềm năng hợp tác giữa Panama và Việt Nam thời gian tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng và giáo dục đào tạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Panama và Phu nhân tại Việt Nam, Tổng thống Panama sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.