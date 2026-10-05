Tổng thống Panama và phu nhân đến Hà Nội, lần đầu thăm Việt Nam

Tổng thống và phu nhân bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kênh đào Panama José Ramón Icaza, Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes; Đại sứ Carlos Prosperi, Thư ký Tổng thống; Đại sứ Javier Cacha Feiro, Trợ lý Tổng thống.

Lãnh đạo bộ, ngành chào đón Tổng thống Panama và phu nhân

Đón Tổng thống và phu nhân cùng đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải; lãnh đạo cục, vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.

Ngày mai, Tổng thống Panama và phu nhân sẽ dự lễ đón do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Hai lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Tổng thống sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có nhiều hoạt động quan trọng khác trong 4 ngày của chuyến thăm.

Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân bắt đầu thăm Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Panama tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định với nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu bổ trợ cho nhau. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Panama 462,6 triệu USD và nhập khẩu 15,5 triệu USD.

Việt Nam và Panama có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục - đào tạo.

Panama không chỉ là một thị trường tiềm năng mà còn là “cửa ngõ”, điểm trung chuyển và phân phối quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam khi mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Kênh đào Panama kết nối với hơn 180 tuyến hàng hải, khoảng 170 quốc gia và 1.900 cảng biển trên thế giới.

Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Raúl Mulino là cơ hội quan trọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa tình hữu nghị được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Giao lưu văn hóa và du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm gần gũi hơn nhân dân hai nước Panama và Việt Nam.

Cả hai nước đều sở hữu truyền thống văn hóa phong phú, nền ẩm thực đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên và bản sắc dân tộc mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội giao lưu. Việc thúc đẩy du lịch, các hoạt động văn hóa, hợp tác học thuật và trao đổi giữa sinh viên, chuyên gia và thanh niên sẽ giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn và tạo dựng tình hữu nghị gắn bó hơn.

Trần Thường