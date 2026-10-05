Tổng thống Panama và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đón Tổng thống Panama và Phu nhân tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latin đầu tiên công nhận nước CHXHCN Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự phối hợp tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes khẳng định, chuyến thăm cho thấy, Panama ngày càng coi trọng Việt Nam - một đối tác chủ chốt của Panama tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, logistics và giao lưu nhân dân.

Theo Đại sứ Nubiela Ayala Modes, lợi thế lớn nhất của Panama là không chỉ mở ra cánh cửa vào thị trường nội địa, mà còn đóng vai trò nền tảng chiến lược kết nối thương mại toàn cầu với khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics, Khu thương mại tự do Colón cùng khả năng kết nối quốc tế tạo môi trường hấp dẫn để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động phân phối, logistics, thương mại và đầu tư trên toàn khu vực.

Điều này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hiện diện mạnh mẽ hơn tại các thị trường Mỹ Latin và Caribe. Ở chiều ngược lại, Panama có thể tranh thủ vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở Đông Nam Á.

Panama và Việt Nam có tiềm năng trở thành những cửa ngõ bổ trợ cho nhau giữa hai khu vực năng động, mở ra các cơ hội mới về thương mại, đầu tư, kết nối và hợp tác lâu dài.