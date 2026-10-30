Tổng thống Palestine đặt kỳ vọng đối thoại nghiêm túc vào chính phủ mới ở Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides trên đảo Cyprus, ông Abbas tuyên bố, Palestine theo đuổi hòa bình trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc về nhân quyền.

Ông tái khẳng định cam kết đấu tranh nhân dân hòa bình, đồng thời nhấn mạnh người Palestine sẽ tiếp tục theo đuổi các quyền của mình bằng biện pháp pháp lý và ngoại giao.

“Từ nhiều năm nay, ban lãnh đạo Palestine đã chìa tay với phía Israel nhằm đạt được hòa bình, tạo điều kiện để cả người Palestine và Israel cùng chung sống trong an ninh và ổn định”, ông nói.

Tổng thống Abbas hy vọng chính phủ Israel mới, sau khi được thành lập, sẽ tạo cơ hội nối lại đối thoại chính trị thực chất.

Ông Abbas nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là đạt được hòa bình giữa Palestine và Israel, mà còn hướng tới hòa bình rộng lớn hơn trong khu vực, bảo đảm an ninh và ổn định giữa Israel với các nước Arab và Hồi giáo láng giềng.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chưa có liên minh nào giành được đa số trong cuộc bầu cử hôm 27/10. Theo kết quả kiểm phiếu với 95% số phiếu được kiểm đếm tính đến ngày 29/10, khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, khối đối lập giành 48 ghế, trong khi các đảng Arab có 19 ghế. Cả hai khối chính đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.

Tổng thống Palestine cũng mong muốn chính quyền Cyprus đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình, khuyến khích đối thoại Palestine-Israel. Ông đánh giá cao sự ủng hộ của phía Cyprus đối với các quyền của người Palestine và khẳng định, Palestine mong muốn tăng cường quan hệ song phương.

Hai bên cũng thảo luận về tình hình người Palestine trong bối cảnh các hoạt động của Israel tiếp diễn tại Dải Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Về phần mình, ông Christodoulides tái khẳng định sự ủng hộ của chính quyền Cộng hòa Cyprus đối với việc giải quyết vấn đề Palestine trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc. Ông cho biết chính quyền này sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong hỗ trợ Palestine và thúc đẩy giải quyết những bất đồng còn tồn tại.