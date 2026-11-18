Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: TASS

Trong ngày đầu tiên tham dự APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp song phương lãnh đạo một số quốc gia. Cuộc hội đàm giữa ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 18-11.

Tâm điểm chú ý là cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra ngày 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thâm Quyến (Trung Quốc) tham dự Hội nghị cấp cao APEC. Ảnh: TASS

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết các bên đã thống nhất một số nội dung trong chương trình nghị sự, không loại trừ khả năng trao đổi cởi mở về các vấn đề quốc tế. Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa và tính biểu tượng đặc biệt, kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ tác động tích cực đến tình hình quốc tế.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump dự kiến đề cập đến cuộc chiến tại Iran, nhưng không có kế hoạch chính thức đưa xung đột ở Ukraine vào chương trình nghị sự cuộc gặp ba bên.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết cuộc gặp song phương riêng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được thu xếp.