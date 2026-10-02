Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng với phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở Moskva, ngày 1/10/2026. Ảnh: REUTERS/Ramil Sitdikov.

Phát biểu tại phiên toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào và mong muốn chung sống hòa bình.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Moskva có thể sử dụng mọi loại vũ khí trong kho vũ khí của mình, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu Kaliningrad - vùng lãnh thổ cực tây của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva - bị đe dọa.

“Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Liên bang Nga - trong trường hợp này chúng ta đang nói đến Kaliningrad và có thể cả những vùng lãnh thổ khác - vấn đề sử dụng tất cả các loại vũ khí mà đất nước chúng tôi có trong tay tất nhiên sẽ ngay lập tức được đặt ra”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng trong một kịch bản như vậy, Moskva sẽ phải đối mặt với NATO, một lực lượng mà ông mô tả có quy mô lớn gấp hai lần Nga. Theo ông, Nga khi đó sẽ phải sử dụng những lợi thế của mình.

Ông Putin đề cập việc Pháp và Anh đều là những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng những loại vũ khí hiện Nga sở hữu là một trong những lợi thế của Moskva.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi NATO cho biết trong tuần này đã nhận được một công hàm ngoại giao từ Nga, trong đó Moskva cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đã phản hồi, nhấn mạnh NATO là một liên minh phòng thủ và những lời đe dọa hạt nhân không có tác dụng tích cực.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn căng thẳng kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022 và tiếp tục xấu đi trong năm nay.

Chính phủ các nước châu Âu cáo buộc Moskva gia tăng các hoạt động mà họ gọi là “chiến tranh hỗn hợp” tại châu Âu, trong đó có các hành vi phá hoại và phóng hỏa. Nga bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời phủ nhận các nhận định của một số chính trị gia phương Tây rằng Moskva đang chuẩn bị cho khả năng tấn công quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên NATO.

Tại diễn đàn, Tổng thống Putin cảnh báo vòng xoáy leo thang trong các cuộc xung đột quốc tế có thể nhanh chóng dẫn tới những kịch bản nguy hiểm.

“Chúng ta phải nhận thức rằng thời điểm không còn có thể thay đổi được điều gì có thể đến rất nhanh và bất ngờ đối với tất cả mọi người. Logic của sự leo thang cùng những biện pháp đáp trả ngày càng cứng rắn sẽ dẫn tới một điểm không thể quay lại”, ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, kho vũ khí của các cường quốc hàng đầu hiện có những loại vũ khí đủ khả năng gây hậu quả thảm khốc đối với thế giới. Vì vậy, ông cho rằng không thể chắc chắn những vũ khí này sẽ không bao giờ được sử dụng và các bên cần tránh để xảy ra kịch bản đó.

Cũng tại diễn đàn, ông Putin cho biết sẵn sàng tham dự một cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu trước đó các bên xây dựng được chương trình nghị sự phù hợp.

Liên quan xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga bác bỏ khả năng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Ukraine tại khu vực Biển Đen.

Ông Putin đồng thời thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu trên khắp nước Nga đã gây thiệt hại tương đương khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này và cho biết Moskva đang tiến hành các biện pháp đáp trả.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev trong việc thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể trở thành mối đe dọa trong tương lai, song khẳng định Moskva hiện không có kế hoạch tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí tại châu Âu cung cấp khí tài cho Ukraine.