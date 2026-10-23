Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Hiện nay, chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm lối thoát cho tình hình khó khăn, phức tạp này. Bởi người Ukraine là một dân tộc rất gần gũi với chúng tôi. Những nghiên cứu di truyền gần đây cho thấy người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận", phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đăng trên trang chủ Bộ Ngoại giao Nga sáng 23/10.

Theo nhà lãnh đạo Nga, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

"Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin lưu ý.

Đề cập khả năng nối lại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc.

"Mục tiêu của những cuộc đàm phán này sẽ là thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó phải là những thỏa thuận hòa bình ở dạng cuối cùng, chứ không phải kết quả của việc tạm ngừng giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc để đạt được mục tiêu này", ông Putin nói.

"Chúng ta hãy chờ xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày tới", ông Putin nói thêm.

Trước đó, trả lời Fox News ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng "đóng băng" xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

"Ngay lúc này, chúng ta cần phải đóng băng cuộc xung đột và tôi nghĩ đây là cách thực tế để chấm dứt cuộc đối đầu này", ông Zelensky cho hay.

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà khai thác dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Ả Rập Xê-út. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dầu của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu là một phần nguyên nhân khiến giá dầu tăng. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Moscow có thể tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.