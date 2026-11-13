Tổng thống Nga trao đổi với đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đề nghị phía Mỹ đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua, tính chất các cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine, cũng như triển vọng duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới.

Đề cập vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết xung đột, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn Mỹ phối hợp với các đối tác châu Âu để thống nhất cách tiếp cận và định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy hòa bình. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến các hoạt động giao tranh lập tức tái diễn.

Về vấn đề nhân đạo, Tổng thống Putin cho biết hai bên đã đạt được kết quả tích cực trong công tác trao đổi tù binh, một nội dung thuộc chương trình nhân đạo giữa Nga và Ukraine.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm Nga, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Kiev để thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Moskva.