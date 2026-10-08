Tổng thống Nga thăm Turkmenistan, dự hai hội nghị cấp cao

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nga

Theo truyền thông nhà nước Nga, các sự kiện đa phương được tổ chức tại khu du lịch quốc gia Awaza bên bờ biển Caspi.

Hai hội nghị diễn ra tại Awaza phản ánh vai trò ngày càng lớn của Turkmenistan trong các cơ chế hợp tác khu vực. Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ quốc gia CIS diễn ra trong năm Turkmenistan giữ chức Chủ tịch CIS. Các nhà lãnh đạo sẽ xem xét kết quả hoạt động của tổ chức trong năm 2026, thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới, trong đó có các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân đạo và phối hợp chính sách đối ngoại. Năm nay cũng đánh dấu 35 năm thành lập CIS.

Hội nghị tham vấn lãnh đạo các quốc gia Trung Á và Azerbaijan. Chương trình tập trung vào năm nhóm vấn đề gồm an ninh và ổn định, hợp tác ngoại giao, kinh tế và logistics, môi trường - khí hậu và hợp tác nhân đạo. Đáng chú ý, các nước dự kiến trao đổi về phát triển hành lang vận tải, hợp tác năng lượng, sử dụng hợp lý nguồn nước sông Amu Darya và Syr Darya, cũng như các biện pháp phục hồi biển Aral.

Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh Môi trường Caspi sẽ tập trung vào bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia ven biển Caspi. Các nội dung môi trường và nguồn nước được đặt trong chương trình tổng thể của chuỗi sự kiện tại Awaza, cho thấy những vấn đề sinh thái đang trở thành một phần quan trọng trong hợp tác khu vực.

Chuyến thăm cuả Tổng thống Nga diễn ra trong bối cảnh Turkmenistan đón nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia trong khu vực, tạo cơ hội để các bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, các sự kiện tại Awaza còn có lãnh đạo Azerbaijan, Armenia, Belarus, Iran, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov trước đó cho biết, ngày đầu tiên của chuyến thăm sẽ chủ yếu dành cho các hoạt động nghi lễ và ngoại giao liên quan đến việc đón tiếp các khách mời cấp cao.

Theo chương trình, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chính thức để chào mừng các khách mời.

Bên cạnh các hoạt động nghi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Đây được xem là một nội dung quan trọng trong chương trình chuyến thăm, khi hai nhà lãnh đạo thường xuyên duy trì liên lạc và trao đổi qua điện thoại.

Theo Điện Kremlin, dù hai bên thường xuyên trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, những cuộc gặp trực tiếp vẫn có ý nghĩa đặc biệt, tạo điều kiện để hai nhà lãnh đạo thảo luận sâu hơn về cách tiếp cận đối với các vấn đề trong chương trình nghị sự.