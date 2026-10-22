Tổng thống Nga: Quan hệ với Trung Quốc đang phát triển rất thành công và năng động

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, Nga, ngày 21/10. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo thông báo của Điện Kremlin, tại cuộc gặp, ông Putin cho biết, các cuộc trao đổi cấp cao gần đây đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Chính phủ hai bên có trách nhiệm triển khai các thỏa thuận này.

Tổng thống Putin đánh giá: “Quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển rất thành công và năng động”, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và tính đến lợi ích của nhau. Ông khẳng định quan hệ song phương không phụ thuộc vào tình hình quốc tế và không nhằm chống lại bất kỳ bên nào.

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực then chốt, gồm năng lượng, công nghệ thông tin, thám hiểm không gian và năng lượng hạt nhân dân sự. Ông Putin cho biết, kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước tăng 34% trong 8 tháng đầu năm 2026.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, biến động và chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền gia tăng, quan hệ chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh đóng vai trò ổn định tình hình thế giới.

Ông Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga trên cơ sở những thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác đa lĩnh vực cùng có lợi và nâng cao phúc lợi cho nhân dân hai nước.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp thường kỳ lần thứ 31 với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, ông Lý Cường nhận định, hợp tác Nga-Trung ngày càng năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những bất ổn từ bên ngoài. Quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thành tựu lớn hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn.

Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai bên sẵn sàng tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề lớn, thúc đẩy hợp tác tại các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS), đồng thời phối hợp với các nước phương Nam toàn cầu nhằm bảo vệ lợi ích chung và duy trì sự công bằng.

Năm 2026 đánh dấu tròn 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Nga-Trung. Theo phía Trung Quốc, cơ chế họp thường kỳ giữa người đứng đầu chính phủ hai nước, được duy trì hằng năm từ năm 1996, là kênh quan trọng để triển khai đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương và giao lưu nhân dân, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao.