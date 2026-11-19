Theo đài RT, gói ưu đãi do ông Putin mới công bố bao gồm các chính sách miễn giảm thuế lợi nhuận, thuế tài sản và thuế đất cho các nhà đầu tư đủ điều kiện cũng như giảm các khoản đóng góp vào quỹ lương và áp dụng các điều kiện thuê đất ưu đãi. Nga cũng dự định đơn giản hóa các quy định về thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV), robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI) tại cả hai khu vực trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ngày 18/11. Ảnh: Điện Kremlin

“Tôi tin cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư từ các nền kinh tế APEC sẽ nhận thấy rõ những cơ hội đang mở ra tại thị trường Nga và tất nhiên, họ sẽ tận dụng những cơ hội đó”, ông Putin phát biểu tại hội nghị của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 18/11.

Ông Putin cho biết thêm, Nga đang hiện đại hóa các tuyến đường sắt xuyên Siberia và Baikal - Amur, mở rộng năng lực các cảng biển ở Thái Bình Dương, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường biển phương Bắc.

Moscow từ lâu đã thúc đẩy Bắc Cực trở thành khu vực hợp tác quốc tế, bao gồm cả việc hợp tác với các quốc gia phương Tây. Nga là một trong những nước sáng lập Hội đồng Bắc Cực vào năm 1996, nhưng 7 quốc gia thành viên còn lại đã đình chỉ các hoạt động của hội đồng này với Moscow sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.

Bất chấp mối quan hệ ngày càng xấu đi, ông Putin vẫn nhiều lần bày tỏ thiện chí hợp tác với Mỹ trong việc phát triển khu vực Bắc Cực. Hồi tháng 10, nhà lãnh đạo Nga xác nhận Moscow và Washington đang xem xét các dự án chung tại khu vực này, bao gồm các lĩnh vực năng lượng và công nghệ tiên tiến.

Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào quân sự hóa Bắc Cực thông qua chiến lược mới được phê duyệt vào tháng trước. Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, tuyên bố: “Để bảo vệ lợi ích của mình, chúng tôi dự định tăng cường đầu tư vào giám sát, cơ sở hạ tầng, khả năng cơ động quân sự và các năng lực quốc phòng khác”.

Anh cũng đã có những động thái mở rộng sự hiện diện hải quân tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak gần đây đã kêu gọi London chuẩn bị cho các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo Kola trong khu vực.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có nguy cơ biến Bắc Cực thành một chiến trường đối đầu khác.

Vào tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc NATO “đẩy khu vực này vào tiến trình quân sự hóa”, đồng thời khẳng định lại cam kết của Moscow trong việc “duy trì Bắc Cực như một khu vực hòa bình và hợp tác”.