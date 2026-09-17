Tổng thống Nga Putin ra lời kêu gọi trước thềm bầu cử quốc hội

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên mà Nga tổ chức trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Vào năm 2024, Nga đã tổ chức bầu cử tổng thống giữa lúc xung đột, và ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo với 88% số phiếu bầu.

"Chúng ta biết Nga đang chiến đấu vì điều gì”, Tổng thống Putin phát biểu trong thông điệp được Điện Kremlin công bố. Ông nói thêm rằng mỗi người "hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước, đều đang góp phần đưa chiến thắng đó đến gần hơn”. Ông gọi việc bỏ phiếu là "hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp vào việc củng cố đất nước".

Tổng thống Putin cho biết, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ quyết định ai là người đại diện cho người dân Nga tại quốc hội liên bang trong 5 năm tới. Ông nhấn mạnh rằng "tiếng nói của mỗi cử tri đều quan trọng”, bày tỏ tin tưởng "những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất" sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống cũng ca ngợi các binh sĩ đang chiến đấu nơi tiền tuyến, gọi "lòng dũng cảm và sự tận hiến" của họ là tấm gương sáng cho toàn thể đất nước.

"Tôi kêu gọi các bạn thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra quyết định sáng suốt, trách nhiệm, để kết quả bầu cử cho thấy sự trưởng thành và sức mạnh bền bỉ của xã hội Nga. Đây sẽ là lời đáp trả chung của chúng ta đối với những kẻ đang tìm cách làm suy yếu nước Nga, kìm hãm sự phát triển của đất nước, cũng như tước bỏ chủ quyền và quyền tự quyết vận mệnh của chúng ta”.

Cuộc bầu cử quốc hội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, với sự tham gia tranh cử của tổng cộng 10 đảng phái cho 450 ghế tại Hạ viện Nga.