Tổng thống Nga Putin nói về sự tan rã của Liên Xô

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Valdai. Ảnh: TASS

Theo TASS, trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã trải qua một chặng đường phức tạp với những biến đổi căn bản và quá trình này vẫn đang tiếp diễn.

“Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống nhà nước 35 năm trước và đó là một thảm kịch thực sự đối với hàng chục triệu người, những người chỉ sau một đêm thức dậy và thấy mình đang sống ở một đất nước khác”, ông Putin nói.

Hội nghị Valdai năm nay quy tụ 120 đại biểu đến từ 40 quốc gia, trong đó có Algeria, Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Pakistan, Nam Phi, Anh và Mỹ.

Tổng thống Putin tham dự các cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai từ khi tổ chức này được thành lập. Từ năm 2014, hội nghị được tổ chức tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen. Năm nay, sự kiện được chuyển về khu vực Moscow nhằm tạo thuận tiện cho phần lớn đại biểu.

Câu lạc bộ Valdai là diễn đàn đối thoại và nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Nga, được thành lập năm 2004. Tên gọi xuất phát từ hồ Valdai, gần thành phố Veliky Novgorod, nơi diễn ra cuộc họp đầu tiên. Hội nghị tập hợp các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, chính trị gia và nhân vật công chúng để thảo luận về chính trị, kinh tế, an ninh, năng lượng, quan hệ quốc tế và những biến động của trật tự thế giới.