Phát biểu tại Diễn đàn các quốc gia xuất khẩu khí đốt ở Moscow (27/10), Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo, các nỗ lực từ phương Tây nhằm cô lập Nga khỏi thị trường khí đốt tự nhiên toàn cầu sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng châu Âu. Đồng thời, ông cũng xác nhận khả năng triển khai các dự án năng lượng chung với Mỹ tại khu vực Bắc Cực.

EU đang dần loại bỏ năng lượng từ Nga

“Mọi nỗ lực loại trừ Nga khỏi thị trường khí đốt toàn cầu hoặc kìm hãm sự phát triển ngành công nghiệp của chúng tôi đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, điều này sẽ khiến chi phí mà người tiêu dùng nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp, công ty và hộ gia đình phải chi trả tăng vọt”, Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cảnh báo, các nỗ lực từ phương Tây nhằm cô lập Nga khỏi thị trường khí đốt tự nhiên toàn cầu sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng châu Âu. (Nguồn: Shutterstock)

Ông chủ Điện Kremlin lưu ý rằng, người dân châu Âu hiện phải chật vật với chi phí năng lượng cao, trong bối cảnh EU đang tiến tới lộ trình chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga vào mùa Thu năm tới, nhằm cắt đứt nguồn tài chính mà Điện Kremlin sử dụng cho Chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Liên quan vấn đề này, trong bài phát biểu trước các giám đốc điều hành tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ông Putin cho biết, nguồn cung năng lượng giá rẻ và ổn định từ Nga đã đảm bảo sự thịnh vượng cho EU trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Nga nhận định rằng, khối này hiện đang đánh mất tiềm năng công nghiệp và vị thế cạnh tranh, đồng thời chỉ ra các vấn đề như thâm hụt ngân sách, nợ công cao và lạm phát.

“Tất cả những điều này gây áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp và người dân châu Âu, khiến mức sống của họ liên tục sụt giảm”, ông Putin nói thêm.

Kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, EU đã dần loại bỏ năng lượng từ Nga. Liên minh này dự định chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào cuối năm 2026 và ngừng nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào ngày 30/9/2027.

Ủy ban châu Âu hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về các tuyên bố từ phía Nga. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​EU, nền kinh tế khu vực đồng Euro trong năm nay vẫn trụ vững tốt hơn dự kiến ​​nhờ nhu cầu từ bên ngoài; khu vực này được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 1,2%, so với mức tăng trưởng GDP 0,6% được dự báo cho Nga.

Doanh nghiệp Đức muốn nối lại đường ống Nord Stream?

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do một nhóm vận động hành lang tại Đức thực hiện cho thấy các thành viên của nhóm này ủng hộ việc khôi phục nguồn cung năng lượng từ Nga.

Hiện tại, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz phản đối việc nối lại dòng khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Đức - Nga (một nhóm vận động hành lang) thực hiện cho thấy, trong số 750 công ty thành viên đang kinh doanh với Nga, có 65% ủng hộ việc sớm nối lại nguồn cung năng lượng.

Cuộc khảo sát này vốn được hãng tin Reuters tiếp cận trước thềm cuộc họp giữa đại diện Mỹ, EU và Ukraine tại Berlin đầu tuần này, cũng cho thấy 31% số doanh nghiệp còn lại ủng hộ việc nối lại nguồn cung sau khi xung đột giữa Moscow và Kiev kết thúc.

Chuyên gia năng lượng Thomas Baier thuộc nhóm ủng hộ sớm nối lại nguồn cung năng lượng từ Nga, cho biết: “Việc bổ sung khí đốt qua đường ống có thể mang lại sự giảm bớt đáng kể, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng của Đức”.

Theo các tính toán của nhóm này, dựa trên giá khí đốt kỳ hạn năm 2027 và mức tiêu thụ dự kiến ​​vào năm 2025, việc nối lại nguồn cung qua đường ống Nord Stream có thể giúp Đức tiết kiệm 9,5 tỷ Euro (10,44 tỷ USD) mỗi năm.

Liên quan đến nguồn năng lượng Nga, hồi tháng trước, Reuters dẫn lời năm nguồn tin am hiểu, đưa tin các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận trong những tháng gần đây về việc thu hút một số nhà đầu tư Mỹ tham gia và nối lại hoạt động cung cấp khí đốt thông qua các đường ống Nord Stream, hệ thống từng vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức trước khi cuộc xung đột quân sự tại Ukraine nổ ra.

Các cuộc thảo luận này có sự tham gia của Đặc phái viên về đầu tư của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, có khả năng mở đường cho việc vượt qua lệnh cấm của EU đối với khí đốt từ Nga.

Hệ thống đường ống Nord Stream bao gồm hai tuyến đường ống kép chạy qua đáy biển Baltic để đến Đức. Đây từng là tuyến đường chính đưa khí đốt Nga vào châu Âu, với công suất vận chuyển lên tới 110 tỷ m3 khí mỗi năm.

Tuy nhiên, sau đó, một quan chức Nhà Trắng đã phủ nhận việc có các cuộc thảo luận cụ thể về Nord Stream diễn ra gần đây và mức độ ủng hộ từ phía Washington vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, trong một bài phân tích, nhà nghiên cứu luật pháp quốc tế Edmarverson A. Santos và cũng là nhà sáng lập trang Diplomacy and law khẳng định, Nord Stream không thể hợp pháp nối lại việc cung cấp khí đốt thương mại cho Đức chỉ dựa trên một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga.

Luật pháp Liên minh châu Âu hiện hạn chế các giao dịch cần thiết để vận hành đường ống và đồng thời cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, ngoại trừ một số thỏa thuận chuyển tiếp có giới hạn.

Việc Mỹ nới lỏng trừng phạt hay thay đổi quyền sở hữu cũng sẽ không làm vô hiệu hóa các hạn chế này của châu Âu. Bất kỳ đề xuất tái hoạt động nào cũng sẽ phải đối mặt với các yêu cầu pháp lý của Đức, cũng như những thiệt hại chưa được giải quyết, hậu quả để lại sau các vụ nổ tuyến đường ống vào năm 2022.