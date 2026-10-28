Tổng thống Nga Putin nói châu Âu đang tự 'chôn vùi' nền kinh tế

Theo đài RT, Tổng thống Putin ngày 27/10 tuyên bố các nỗ lực nhằm đẩy Nga ra khỏi thị trường khí đốt toàn cầu đang gây tổn hại cho ngành công nghiệp và người dân của các quốc gia châu Âu.

"EU đang giáng đòn vào chính ngành công nghiệp và lĩnh vực xã hội của họ khi từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga và chấm dứt những hợp đồng dài hạn. Ở Nga có câu: 'Đừng đào hố cho người khác, kẻo chính mình lại rơi xuống đó'. Theo tôi, đó chính xác là những gì đang xảy ra tại các quốc gia thuộc EU", ông Putin cho biết.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng cáo buộc các nước châu Âu áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong cách tiếp cận với nhiên liệu hóa thạch khi từng xây dựng sự thịnh vượng của mình dựa trên những nguồn tài nguyên mà giờ đây họ khuyến cáo các nước đang phát triển không nên sử dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

"Nền kinh tế của châu Âu hiện đại được xây dựng chính xác dựa trên than đá và hydrocarbon. Rồi đến khi gặp khó khăn, họ lại khôi phục hoạt động của các nhà máy điện chạy bằng than", ông Putin nói.

Theo RT, các nước châu Âu đang phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Nga và hoạt động xuất khẩu hydrocarbon của Moscow. Giá khí đốt tại châu Âu hôm 26/10 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2022, có thời điểm vượt mốc 97 Euro (108 USD)/MWh.

Đức, nền công nghiệp lớn nhất châu Âu, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc mất nguồn cung khí đốt Nga. Quốc gia này đã trải qua 2 năm suy thoái kinh tế liên tiếp vào năm 2023 và 2024, trong khi các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, đặc biệt là hóa chất và kim loại, phải vật lộn với chi phí sản xuất cao hơn.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương trì trệ và các chính sách gây tranh cãi của chính phủ đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình tại Pháp, Bỉ, Italia và một số nước châu Âu khác trong tháng này.