Tổng thống Nga Putin hiệu triệu người dân trước thềm bầu cử Hạ viện

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cuộc bầu cử Hạ viện có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, trong bài phát biểu, ông Putin lưu ý, chiến dịch tranh cử quy mô lớn tại Nga diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tiếp diễn và cho rằng, cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Theo ông, mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa, bởi kết quả sẽ quyết định lực lượng chính trị nào đại diện cho lợi ích của người dân tại Quốc hội Liên bang, các khu vực và cấp địa phương.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức “tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và trong thời hạn đã được quy định”, với việc bầu các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện), cơ quan lập pháp các địa phương, cũng như người đứng đầu một số khu vực và chính quyền đô thị. Theo Tổng thống Putin, người dân Donbass và Novorossiya sẽ lần đầu tiên bầu đại biểu Duma Quốc gia kể từ khi các khu vực này “tái thống nhất với Nga”.

Kêu gọi người dân thực hiện quyền bầu cử, ông Putin nói: “Tôi đề nghị các bạn thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra quyết định thận trọng, có trách nhiệm, để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và khả năng chống chịu của xã hội Nga.”

Tổng thống Nga cho rằng, việc tham gia bỏ phiếu cũng góp phần củng cố đất nước và thể hiện sự đoàn kết của người dân. Theo ông, lựa chọn của cử tri sẽ cho thấy phía sau các quân nhân Nga đang chiến đấu là “hàng triệu người”, tạo thành một dân tộc thống nhất bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu quê hương.

Nhà lãnh đạo tuyên bố, cuộc bầu cử sẽ cho thấy “không ai có thể chia rẽ hoặc đe dọa chúng ta, làm suy yếu nhà nước và hệ thống chính trị-xã hội của chúng ta”. Ông cũng gọi việc tham gia bầu cử là “đóng góp chung của chúng ta vào chiến thắng của nước Nga”.

Đề cập lực lượng quân đội, Tổng thống Putin cho rằng, lòng dũng cảm và sự trung thành với Tổ quốc của các quân nhân Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại tiền tuyến là tấm gương cho cả đất nước. Ông tin rằng các quân nhân sẽ “tham gia tích cực nhất” vào cuộc bỏ phiếu.

Ông Putin nói chiến thắng của Nga đang được tạo dựng không chỉ bởi những người đang chiến đấu tại tiền tuyến, mà còn bởi tất cả những người lao động vì đất nước và ý thức được trách nhiệm đối với tương lai của nước Nga.