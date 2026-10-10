Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về năng lượng, Iran và xung đột Ukraine

Tuy nhiên, sau điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng đưa ra những thông báo đáng chú ý liên quan tới vấn đề năng lượng. Theo Điện Kremlin, liên quan đến tình hình năng lượng toàn cầu, Tổng thống Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới; tin tưởng điều này sẽ mang lại tác động tích cực cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cũng xác nhận vừa kết thúc một cuộc thảo luận rất thành công với Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, hai bên đã thống nhất rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11, và 1.000.000 tấn ngay sau khoảng thời gian này.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu diesel, Nga sẽ cung cấp thêm 3.000.000 tấn dầu diesel trong thời gian ngắn, theo Tổng thống Donald Trump. Ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng nguồn cung này sẽ giúp nhanh chóng hạ giá dầu diesel trên toàn cầu.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau cuộc điện đàm, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch và sẵn sàng cung cấp thêm lượng dầu diesel cho thị trường Mỹ và các đối tác khác.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung tạm thời, cho phép bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga vào thị trường toàn cầu.

Trong một bình luận riêng với các phóng viên, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại, ông Yury Ushakov mô tả cuộc điện đàm giữa hai tổng thống là thân thiện, thực chất và kéo dài 1,5 giờ.

Ngoài vấn đề năng lượng, theo ông Ushakov, vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ trong điện đàm. Tổng thống Vladimir Putin đã trình bày chi tiết về các biện pháp mà Nga đang thực hiện để đáp trả những cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev tiến hành.

Ông Ushakov cho biết các lực lượng vũ trang Nga đang nắm thế chủ động hoàn toàn và tiến quân trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt; đồng thời khẳng định rằng nỗ lực của Kiev nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến đều không có cơ hội thành công.

Ông Ushakov lưu ý rằng trong cuộc thảo luận trước đó giữa hai tổng thống, khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia đã được xem xét, nhưng tình hình kể từ đó đã thay đổi. Bằng việc cố gắng phá hoại cuộc bầu cử của Nga, phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào Moscow, các thành phố khác và các điểm bỏ phiếu đúng ngày bầu cử chính, cũng như nhắm mục tiêu vào những cá nhân tham gia tổ chức bỏ phiếu, Kiev đã thực sự phá hỏng cơ hội nối lại đàm phán ngay lập tức.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ cũng đề cập đến tình hình liên quan đến Iran và nhiều khía cạnh khác nhau trong quan hệ song phương. Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì liên lạc cá nhân giữa các tổng thống, đồng thời tiếp tục hợp tác giữa chính quyền, cơ quan tình báo và các cơ quan chức năng của hai nước.