Tổng thống Nga muốn gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để bàn về Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: RBC Ukraine)

Dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga, tờ WSJ cho biết, đề xuất của ông Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9/10.

Cụ thể, phía Nga đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại ba bên, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới. Hội nghị này dự kiến ​​diễn ra từ ngày 18 đến 19/11 tại Thâm Quyến.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với tờ WSJ rằng các cuộc thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng đang diễn ra.

Ông nói: “Hiện vẫn chưa có sự thống nhất rõ ràng về cuộc gặp này hay chương trình nghị sự dự kiến, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng có thể diễn ra một cuộc gặp như vậy”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Trump vẫn chưa đồng ý tham gia hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông có thể cởi mở với ý tưởng đó.

Đề xuất về hội nghị thượng đỉnh này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và ông Putin đang trở nên nồng ấm hơn, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ thông báo về một thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, đồng thời ký sắc lệnh nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quan trọng đối với Mátxcơva.

Các động thái của Tổng thống Mỹ Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cảnh báo rằng điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Nga và khiến cuộc chiến bị kéo dài.