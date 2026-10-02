Tổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva, ngày 1/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bài phát biểu, ông Putin thừa nhận Nga vẫn đối mặt với một số khó khăn, song cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế, hệ thống tài chính và các thể chế kinh tế của nước này đang hoạt động ổn định và bền vững.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã chủ động thực hiện các biện pháp hạ nhiệt nền kinh tế sau giai đoạn tăng trưởng nóng, trong đó có việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất điều hành. Ông cho biết lạm phát trong năm nay gần giảm một nửa so với năm 2025, trong khi thâm hụt ngân sách năm nay dự kiến khoảng 3% GDP và có thể giảm xuống 2% vào năm tới.

Về xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga nhấn mạnh mục tiêu cần hướng tới là tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời cần có các bảo đảm an ninh. Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng tiến hành và hoàn tất đàm phán về Ukraine trong thời gian sớm nhất, với điều kiện các thỏa thuận đạt được phải phù hợp với lợi ích của Nga và người dân nước này.

Về quan hệ với châu Âu, Tổng thống Putin cho rằng một số nước châu Âu hiện có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga so với Mỹ. Theo ông, những khó khăn về kinh tế và chính trị trong nước đang khiến một số chính phủ châu Âu chuyển sự chú ý của dư luận sang các vấn đề đối ngoại. Ông Putin khẳng định Nga “không đe dọa bất kỳ ai” và không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào, song sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông cho rằng các nước châu Âu cần phân biệt lập trường của Nga với quan điểm của một số chính trị gia tại các nước này.

Đề cập quan hệ Nga - Mỹ, ông Putin cho biết Moskva sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington về kiểm soát vũ khí chiến lược. Ông cho rằng Nga đã nhiều lần đề xuất khôi phục đối thoại nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Putin cũng cho biết duy trì “mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài” với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cảm ơn những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Về quan hệ Nga - Trung Quốc, Tổng thống Putin đánh giá cao sự phối hợp giữa Moskva và Bắc Kinh, cho rằng hai bên có khả năng hiểu nhau ngay cả khi không sử dụng phiên dịch. Ông Putin cũng cho biết Nga và Trung Quốc dự kiến xây dựng một khuôn khổ chung để khai thác Tuyến đường biển phương Bắc, phục vụ lợi ích của hai nước. Ngoài ra, ông Putin cũng cho biết Nga ủng hộ ý tưởng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cho rằng cần xác định chương trình nghị sự trước.

Về trật tự quốc tế, ông Putin cho rằng thế giới cần hướng tới một hệ thống đa cực, trong đó lợi ích của tất cả các bên tham gia quan hệ quốc tế được tính đến và an ninh của một quốc gia không được bảo đảm bằng cách làm tổn hại an ninh của các quốc gia khác.

Ông cho rằng các nước cần cùng nhau xác định những nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới trong tương lai mà không đặt ra các điều kiện tiên quyết. Theo ông, nhóm BRICS có thể trở thành một trong những mô hình cho cấu trúc quốc tế mới, trong bối cảnh nhóm này hiện đại diện cho gần một nửa dân số thế giới và có tỷ trọng ngày càng tăng trong nền kinh tế toàn cầu.

Đề cập đến Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thống Putin cho rằng các thể chế quốc tế được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai không còn phản ánh đầy đủ thực tế của thế giới trong thế kỷ 21. Nga ủng hộ cải cách LHQ theo hướng công bằng hơn, trong đó các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông có vai trò lớn hơn.

Tổng thống Nga cũng đề cập những tác động của sự phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng AI mở ra nhiều cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, song đồng thời đặt ra những vấn đề mới về an ninh, chủ quyền và nguy cơ mất kiểm soát đối với các công nghệ tiên tiến. Theo ông, việc phát triển AI cần đi đôi với bảo đảm chủ quyền và bản sắc của các quốc gia, đồng thời tránh nguy cơ hình thành một dạng “chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số”.

Hội nghị Câu lạc bộ Thảo luận Valdai năm nay được tổ chức tại Moskva với chủ đề “Trách nhiệm vì tương lai: Giới hạn của khả năng hay những khả năng vô hạn?”. Sự kiện quy tụ khoảng 120 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.