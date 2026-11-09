Tổng thống Nga kêu gọi phát huy tối đa tiềm lực của hội đồng an ninh các nước SNG

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tuyên bố này được đưa ra trong thông điệp chào mừng của nhà lãnh đạo Nga gửi tới các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 14 Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia của các nước thành viên SNG diễn ra vào ngày 9/11 tại Moskva.

Theo Tổng thống Nga, yêu cầu này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp và các cuộc xung đột đang leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới. Ông nhấn mạnh việc phát huy năng lực chuyên môn của các cơ quan an ninh là chìa khóa để củng cố vững chắc an ninh và chủ quyền của các quốc gia SNG.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng kêu gọi các bên cần đánh giá các tiến trình đang diễn ra một cách toàn diện, khách quan, đồng thời tăng cường phối hợp để giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ chung. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, các đề xuất và khuyến nghị được đưa ra sẽ góp phần mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác đa phương giữa các quốc gia thành viên trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu nhận định nguy cơ xảy ra xung đột trên thế giới đang gia tăng. Ông Shoigu cũng cảnh báo các nguy cơ an ninh đang gia tăng trong nhiều lĩnh vực, từ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức đến buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí, cũng như những thách thức liên quan đến sự phát triển của công nghệ thông tin - truyền thông.

Theo chương trình nghị sự, hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chuyên môn và trao đổi biện pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan an ninh nhằm bảo vệ công dân các nước SNG trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.