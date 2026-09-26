Tổng thống Nga hủy kế hoạch nối lại đàm phán với Ukraine vào phút chót

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow sẽ xem xét lại liệu có tiếp tục các cuộc đàm phán với Ukraine hay không, trong bối cảnh Kiev tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào Moscow và những địa điểm liên quan đến bầu cử của Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nối lại đàm phán 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine và đề xuất thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào các mục tiêu năng lượng.

Trong một diễn biến liên quan, theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý ông Zelensky nên đến Moscow để đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga, nhưng đề xuất này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của giới chức Ukraine.

Cho đến nay, Tổng thống Ukraine vẫn bác ý tưởng về một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga tại Moscow.