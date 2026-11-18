Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại Thâm Quyến ngày 18/11. (Nguồn: TASS)

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Putin nói rõ: “Chúng ta có chung mục tiêu: Bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãy cùng nhau hợp tác - như chính các bạn thường nói - vì lợi ích của người dân cả Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Nhà lãnh đạo đánh giá, hợp tác Nga-Trung đang trên đà phát triển, dựa trên nền tảng Hiệp ước Hữu nghị Nga-Trung ký năm 2001. Kim ngạch thương mại song phương trong nhiều năm liên tiếp đã vượt mốc 200 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Ông Putin cũng cho biết kết nối giao thông giữa hai nước đang được mở rộng, hợp tác nhân văn được tăng cường, trong đó có việc áp dụng cơ chế miễn thị thực theo sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình. Về đối ngoại, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ phối hợp ổn định.

“Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, chúng tôi vẫn cam kết theo đuổi các phương pháp mang tính xây dựng nhằm định hình một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn”, nguyên thủ Nga nói thêm.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung Quốc-Nga vẫn “vững chắc như núi” và có triển vọng rộng mở, không bị lung lay bởi những biến động của tình hình quốc tế.

"Mối quan hệ của hai nước mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới đầy biến động và hỗn loạn, đóng vai trò là hình mẫu cho một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc – một kiểu quan hệ đặc trưng bởi sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, liêm chính và hợp tác cùng có lợi”, ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên phải tiếp tục tiến lên để không ngừng “khai thác” tiềm năng to lớn của mối quan hệ song phương và làm phong phú thêm nội dung của mối quan hệ này hướng tới tương lai.

“Chúng ta cần phải tập trung ăng cường hợp tác đa phương thông qua các hành động cụ thể và kiên quyết thực hiện trách nhiệm với tư cách là các cường quốc lớn, qua đó góp phần hình thành một thế giới đa cực và dân chủ hóa quan hệ quốc tế”, nhà lãnh đạo nói.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp APEC, Tổng thống Putin cho rằng các công cụ cưỡng ép kinh tế đang dần mất hiệu lực và trở thành “chuyện của quá khứ”. Ông nhận định những biện pháp như trừng phạt, áp thuế và hạn chế xuất khẩu vẫn có thể cản trở phát triển, nhưng không đủ sức ngăn chặn hoàn toàn tăng trưởng hoặc phá hủy nền kinh tế của các đối thủ cạnh tranh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, trong bối cảnh thế giới biến động, các nước cần đề cao đoàn kết, bình đẳng thay vì thống trị, hợp tác thay vì cô lập và đối thoại thay vì tối hậu thư. Ông cho rằng, APEC tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy trao đổi ở các cấp độ và bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến sẽ mang lại kết quả tích cực.