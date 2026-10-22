Tổng thống Nga đồng ý nối lại đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine và Mỹ

Các cuộc thảo luận diễn ra tại một cung điện hoàng gia tráng lệ ở Saint Petersburg. Đây là lần thứ chín ông Witkoff gặp trực tiếp ông Putin. Cuộc gặp mở đầu bằng một cử chỉ thiện chí từ phía Nga: trả tự do cho Stephen Hubbard, một giáo viên Mỹ đã nghỉ hưu từng bị giam giữ tại Nga.

Cuộc gặp hôm 21/10 diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh lo ngại rằng Mỹ đang dần rút lui khỏi xung đột Ukraine khi cáo buộc Mỹ đôi khi trì hoãn chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực về các cuộc tấn công của Nga, đồng thời gây khó khăn cho hệ thống thông tin liên lạc quân sự của Ukraine.

Các cuộc đàm phán mới nhất này diễn ra hơn hai năm sau khi ông Trump, trong chiến dịch tranh cử thành công của mình, từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 giờ.

Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình ba bên mới – ở cấp độ kỹ thuật – có thể diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và Nga sau khi chiến tranh kết thúc. Các cuộc đàm phán này có thể bắt đầu từ ngày 10/11 trở đi.

Lần gần nhất các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian diễn ra là vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran.

Tổng thống Nga Putin gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 21/10 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Điện Kremlin tỏ ra kém lạc quan hơn về kết quả các cuộc đàm phán mà đặc phái viên Witkoff đã tham gia một ngày trước đó tại Oslo (Na Uy) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy, cùng đại diện từ châu Âu và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Witkoff cho biết ông đã nói với ông Putin rằng các cuộc đàm phán đã có "một mức độ tiến triển nhất định", và một quan chức Mỹ tiết lộ rằng phía Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới.

Ukraine và Nga vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào, mặc dù gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được một thỏa thuận nào đó. Hôm 20/10, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố đã đến lúc Ukraine chấm dứt chiến tranh, nếu không sẽ phải đối mặt với "một kết cục rất tồi tệ".

Ông Putin đến nay cho thấy rất ít dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về các mục tiêu chiến tranh cốt lõi của mình, bao gồm việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, Ukraine không gia nhập NATO, và một thỏa thuận hòa bình toàn diện thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông Witkoff cho biết ông đã mang theo một số tài liệu chứa đựng các ý tưởng khác nhau cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng để ông Putin xem xét; ông cũng cho biết Jared Kushner, con rể của ông Trump, cũng muốn truyền đạt một số ý tưởng tới ông Putin. Sau đó, ông Kushner đã tham gia cuộc họp từ xa qua điện thoại.

Tổng thống Ukraine – Zelensky trong khi đó cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về các vấn đề then chốt liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh trong một cuộc họp ba bên với ông Putin và ông Trump.

Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky cũng cần được các trợ lý chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để đảm bảo cuộc gặp đó thực sự mang lại kết quả.