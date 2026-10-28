Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, Văn phòng Tổng thống Phần Lan thông báo về cuộc điện đàm, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin. Cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị của Phần Lan và Na Uy, 2 quốc gia có chung đường biên giới với Nga.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã trình bày đánh giá của Moskva về tình hình Ukraine và nguyên nhân dẫn đến xung đột, đồng thời nhấn mạnh mọi giải pháp hòa bình lâu dài phải tính đến đầy đủ các lợi ích an ninh của Nga.

Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những nỗ lực ngoại giao gần đây, trong đó có cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21-10, cùng các cuộc thảo luận tại Oslo giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy, Ukraine và đại diện Mỹ.

Các bên hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng tới, dù ngày cụ thể chưa được ấn định.

Ngoài ra, ông Putin thông báo về chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, do Mỹ làm trung gian, cùng lệnh ngừng bắn tạm thời tại khu vực mặt trận này để tạo điều kiện triển khai chiến dịch.

Cuộc điện đàm còn đề cập đến an ninh và tự do hàng hải tại biển Baltic, Bắc Âu. Các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp, trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách tham gia nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.