Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ

Ảnh của Tổng thống Nga, Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc được in hình lên các món đồ lưu niệm. Ảnh: EPA

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga nắm được thông tin cho biết, ông Putin đưa ra đề xuất này trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9/10. Cuộc điện đàm cũng dẫn đến thỏa thuận Mỹ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện bán mặt hàng này trên thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp. Ông Peskov nói: “Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu cuộc gặp có diễn ra hay không cũng như chương trình nghị sự tiềm năng là gì, dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng giả định về một cuộc gặp như vậy".

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Trump chưa đồng ý với đề xuất tổ chức thượng đỉnh nhưng có thể cân nhắc ý tưởng này do mong muốn thực hiện cam kết tranh cử về chấm dứt xung đột.

Theo những người nắm rõ các cuộc thảo luận, Điện Kremlin đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các quan chức Nga đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Theo những người am hiểu các cuộc trao đổi gần đây giữa Moscow và Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ không phản đối ý tưởng này nếu ông Trump đồng ý.

Cựu sĩ quan tình báo Nga trên cho biết ông Putin đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng đối với cơ chế ba bên. Theo đó, nhà lãnh đạo Nga hình dung cuộc gặp như một hội nghị Yalta thứ hai, nhằm phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.