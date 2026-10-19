Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ

Tờ Thời báo phố Wall dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga nắm được thông tin cho biết, ông Putin đưa ra đề xuất này trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9/10 vừa qua. Đây cũng là cuộc điện đàm dẫn đến thỏa thuận Mỹ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện đưa mặt hàng này ra thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp. Ông Peskov nói: "Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu cuộc gặp có diễn ra hay không cũng như chương trình nghị sự tiềm năng là gì, dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng giả định về một cuộc gặp như vậy".

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng, Tổng thống Trump chưa đồng ý với đề xuất tổ chức thượng đỉnh, nhưng có thể cân nhắc ý tưởng này do mong muốn thực hiện cam kết tranh cử về chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin được cho là đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Nga cũng đã chuyển đề xuất này tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao.

Những người am hiểu về các cuộc trao đổi gần đây giữa Moscow và Bắc Kinh nhận định rằng, Trung Quốc sẽ không phản đối ý tưởng của Nga nếu ông Trump đồng ý.

Được biết, Tổng thống Putin đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nếu cuộc gặp ba bên trở thành hiện thực.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã quyết định miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động bán nhiên liệu hóa thạch của Nga, làm dấy lên làn sóng phản đối từ lưỡng đảng Mỹ.