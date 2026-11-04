Tổng thống Nga đề cao sức mạnh của đa dạng văn hoá

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Năm Thống nhất các dân tộc Nga đã trở thành minh chứng sống động cho chiến lược mới về chính sách dân tộc của nhà nước. Mục tiêu của chính sách đó là tăng cường bản sắc công dân toàn Nga đồng thời bảo tồn sự đa dạng văn hóa dân tộc. Ông Putin lưu ý trong Năm Thống nhất các dân tộc Nga 2026, sự chú ý đặc biệt đã được dành cho việc thúc đẩy các dự án gắn kết trẻ em và thanh thiếu niên thuộc các dân tộc và tín ngưỡng khác nhau. Nhờ đó, thế hệ trẻ thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc hỗ trợ lẫn nhau.

Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh: "Niềm tự hào về văn hóa và truyền thống của mình không thể tách rời sự tôn trọng đối với văn hóa và truyền thống của những người sống và làm việc cùng bạn, và chính sự đa dạng văn hóa làm phong phú và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn". Theo ông Putin, trong năm qua 1.000 sự kiện được tổ chức ở Nga nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các dân tộc, quốc tịch, giữa tất cả các vùng, lãnh thổ, nước cộng hòa của Nga cũng như các hiệp hội tôn giáo và quốc gia. Tiếng nói của mỗi dân tộc đều được lắng nghe như một phần của một thể thống nhất.

Tổng thống Putin đã chỉ thị chính phủ xem xét kéo dài Năm Thống nhất các dân tộc Nga, cho rằng năm này không nên kết thúc vào ngày 31 tháng 12, những sáng kiến và dự án nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của công chúng trong năm nên được tiếp tục. Ông yêu cầu những sáng kiến như vậy cần được hệ thống hóa và phân tích, và những sáng kiến thành công nhất nên được đưa vào kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc của nhà nước ở cấp liên bang và khu vực.

Năm 2026 được tuyên bố là Năm Thống nhất các dân tộc Nga theo sắc lệnh của tổng thống ký ngày 25/12/2025. Nga có hơn 190 nhóm dân tộc sinh sống, là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất thế giới. Mỗi nhóm dân tộc đều có ngôn ngữ, văn hóa và phong tục riêng, cùng tồn tại và phát triển song hành qua nhiều thế kỷ.