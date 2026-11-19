Quang cảnh CEO Summit ngày 17-11. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành (CEO Summit) trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ông Putin nhận định khu vực hiện là trung tâm hàng đầu của các ngành công nghiệp và công nghệ thế giới, tập trung những thị trường có sức mua lớn cùng nhiều tập đoàn, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục tiên tiến.

Theo Tổng thống Nga, các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực đã chuyển từ vị trí bên lề lên nhóm tiên phong trong tăng trưởng toàn cầu. Nhiều nền kinh tế đạt được năng lực tự chủ và phát triển lâu dài trong các lĩnh vực như cơ khí tiên tiến, chế tạo robot, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lấy Thâm Quyến làm ví dụ, ông Putin đánh giá thành phố này là một trong những đô thị năng động và tiên tiến hàng đầu thế giới, kết hợp giữa đô thị hóa, môi trường sống tiện nghi và năng lực sản xuất đổi mới sáng tạo. Theo ông, Thâm Quyến phản ánh những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, công nghệ và xã hội tại Trung Quốc cũng như toàn châu Á.

Về định hướng hợp tác, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục phát triển quan hệ cùng có lợi với các thành viên APEC, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp, nhất là trong kết nối cơ sở hạ tầng, nhằm giúp khu vực thích ứng với những biến động của kinh tế toàn cầu.