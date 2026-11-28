Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Putin cho biết Nga đang chuyển giao tàu chiến mới cho Hải quân, đồng thời chúc mừng các thủy thủ và những người tham gia quá trình chế tạo, trang bị và thử nghiệm tàu ngầm Perm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các sĩ quan Hải quân Nga chụp ảnh chung. Ảnh: TASS

Perm là tàu ngầm hạt nhân đa năng thứ năm thuộc lớp Yasen-M, do Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải Malakhit tại Saint Petersburg thiết kế. Tàu thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ tư, được khởi đóng năm 2016 và hạ thủy năm 2025.

Tàu ngầm Perm trong buổi lễ thượng cờ. Ảnh: TASS

Perm đã hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm. Đây là tàu đầu tiên thuộc phiên bản tiêu chuẩn của lớp Yasen-M được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon. Theo TASS, thiết kế Yasen-M tích hợp các công nghệ tiên tiến về vũ khí, hệ thống điện tử và động lực chính, sử dụng các linh kiện và vật liệu do các nhà sản xuất trong nước cung cấp.

Việc đưa Perm vào biên chế nhằm bổ sung năng lực tác chiến cho lực lượng tàu ngầm đa năng của Hải quân Nga, trong bối cảnh Moscow tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hải quân và phát triển các hệ thống tên lửa tiên tiến.