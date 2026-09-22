Tổng thống Nga cảnh báo AI đang tạo thách thức lớn cho bảo mật thông tin

Phát biểu trong thông điệp gửi tới những người tham dự Diễn đàn Đối thoại về Thông tin giả 4.0, ông Putin cho rằng sự phổ biến nhanh chóng của các công nghệ AI và những rủi ro đi kèm là một trong những thách thức đáng chú ý hiện nay.

"Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là sự lan rộng nhanh chóng của các công nghệ AI cùng những mối đe dọa đi kèm. Vì vậy, việc thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc hiện đại nhằm đảm bảo sự bảo vệ đáng tin cậy, bảo mật thông tin và nâng cao hiệu quả chống lại các rủi ro kỹ thuật số là điều cần thiết", Tổng thống Nga cho biết trong một thông điệp được Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov đọc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Phủ Tổng thống Nga

Diễn đàn Đối thoại về Thông tin giả 4.0 là nơi các chuyên gia thảo luận về cách ứng phó với thông tin sai lệch và phát triển các công nghệ kiểm chứng thông tin.

Sự kiện do Mạng lưới Kiểm chứng Thông tin Toàn cầu (GFCN) tổ chức. Mạng lưới này được thành lập năm 2025 bởi hãng thông tấn TASS, tổ chức phi lợi nhuận Dialogue Regions và New Media Workshop.

Trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi để tạo và phát tán nội dung, vấn đề kiểm chứng thông tin đang trở thành một phần quan trọng của cuộc thảo luận về môi trường truyền thông số. Các công cụ AI có thể hỗ trợ sản xuất nội dung nhanh hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với việc xác định nguồn gốc và độ tin cậy của thông tin.