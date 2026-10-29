Tổng thống Nga ca ngợi Starlink, gọi Elon Musk là 'thiên tài'

Phát biểu ngày 28/10, khi tham quan một triển lãm công nghệ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Moscow, Tổng thống Putin đã có những nhận xét hiếm hoi về mạng lưới vệ tinh của Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev báo cáo về quy mô khổng lồ của hệ thống Starlink.

Nhận thức rõ sự chênh lệch lớn giữa hai bên trong cuộc đua trên quỹ đạo, ông Putin thẳng thắn bày tỏ: "Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực sự".

Khi được thông báo Starlink đang vận hành hàng nghìn vệ tinh, nhà lãnh đạo Nga nói thêm: "Ông ấy có bao nhiêu vệ tinh trên quỹ đạo? Hơn 5.000 chiếc. Còn chúng ta mới chỉ đang đi những bước đầu tiên".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: X/edmnangagwa

Dù thừa nhận thực tế Nga chỉ mới ở vạch xuất phát trong lĩnh vực Internet vệ tinh tầm thấp, ông Putin khẳng định Moscow tự hào vì đã tự chủ khởi động hệ thống riêng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải mở rộng quy mô chương trình vệ tinh quốc gia trong thời gian tới.

Bất chấp những bất đồng chính trị giữa Moscow và Washington, nhà lãnh đạo Nga tiết lộ nước này vẫn duy trì mối liên hệ làm việc với các đối tác Mỹ, bao gồm cả Elon Musk, nhằm đảm bảo an toàn trên không gian.

Tổng thống Putin giải thích: "Chúng tôi duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, bao gồm cả ông Musk, bởi vì trên quỹ đạo điều quan trọng là không cản trở lẫn nhau, đồng thời phải duy trì mức độ kỷ luật và trật tự nhất định".

Ông cho biết Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos) cùng các doanh nghiệp liên quan vẫn đang phối hợp để tránh sự can thiệp hoặc va chạm giữa các hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo.

Để xây dựng một giải pháp thay thế cho Starlink, Nga đang tập trung phát triển chòm sao vệ tinh tầm thấp Rassvet do tập đoàn Bureau 1440 thuộc IKS Holding chủ trì, với sự tài trợ từ ngân hàng VTB và sự hợp tác của Roscosmos cùng Bộ Quốc phòng Nga.

Bureau 1440 đã phóng 16 vệ tinh đầu tiên vào ngày 23/3 và đợt thứ hai vào ngày 20/7, nâng tổng số vệ tinh đã phóng lên hơn 30 chiếc. Hệ thống Rassvet được định hướng chủ yếu cho mục đích quân sự, dự kiến tích hợp vào các xe chỉ huy tên lửa Iskander-M và hỗ trợ điều khiển máy bay không người lái tầm xa, với vùng phủ sóng trọng tâm đặt tại Ukraine và châu Âu.