Chiều 27/11, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến Hà Nội. Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Tối 27/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại sân bay. Ảnh: Chính phủ Campuchia

Sáng 28/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân Thananon Charnvirakul cũng đã đến Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: “Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”; hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Đây cũng là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác này, và là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong; thông thường các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Các nước đều rất mong muốn và kỳ vọng hai hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới, tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về những nội dung ưu tiên hợp tác, cũng như phương thức triển khai để hai cơ chế hợp tác này đem lại những kết quả, lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Dự kiến các lãnh đạo sẽ trao đổi về một ưu tiên hàng đầu, là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng. Đó là kết nối trên các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người..., qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng.

Các lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực về hoạt động đầu tư, kinh doanh tài chính tại các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế hợp tác để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang diễn ra gay gắt hiện nay; đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong.