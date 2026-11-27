Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Tháp tùng Tổng thống Min Aung Hlaing đến Việt Nam tham dự các hội nghị có: ông Khin Maung Yi, Bộ trưởng Liên bang, Văn phòng Tổng thống; ông Tin Maung Swe, Bộ trưởng Liên bang, Bộ Ngoại giao; ông Kan Zaw, Bộ trưởng Liên bang, Bộ Tài chính và Thu ngân sách; ông Min Naung, Bộ trưởng Liên bang, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi; ông Khaing Khaing Soe, Thứ trưởng, Người Phát ngôn Văn phòng Tổng thống; ông Aung Myaing, Thứ trưởng Bộ Giao thông; ông Thant Sin Lwin, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Quốc gia, Đầu tư và Quan hệ kinh tế đối ngoại; ông Aye Kyaw, Thứ trưởng Bộ Điện lực và Năng lượng; ông Thwin Aung, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; cùng các cán bộ lãnh đạo khác.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến Hà Nội, tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cộng hòa Liên bang Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS).

Chiều 26/11, tại họp báo quốc tế về sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết: Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung"; Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác này và là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với cái khu vực Mekong. Các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Đặc biệt, theo sáng kiến của Việt Nam, Hội nghị Cấp cao CLMV lần này sẽ lần đầu tiên mời thêm một số đối tác phát triển, tổ chức phát triển và doanh nghiệp tham dự.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào 2 hội nghị cấp cao. Các nước đều rất mong muốn và kỳ vọng hai hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới và tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về những nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, để hai cơ chế này đem lại những kết quả, lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn và đóng góp thực chất hơn cho phát triển của mỗi nước thành viên; cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng.