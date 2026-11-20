Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại làng Panmunjom ở biên giới liên Triều ngày 30/6/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận không có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đồng thời tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình NBC ngày 19/11, trên đường rời thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trở về Mỹ, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp với ông Kim đã không diễn ra như kỳ vọng do lịch trình hoạt động tại hội nghị quá dày đặc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp và có thể gặp nhau vào một thời điểm khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trước chuyến công du châu Á, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có khả năng tổ chức cuộc tiếp xúc bên lề các hoạt động tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng từng nhấn mạnh ông sẵn sàng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cũng cho biết Washington nghiêm túc xem xét khả năng nối lại tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên.

Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin xác nhận hai bên đã thống nhất thời gian, địa điểm hoặc chương trình nghị sự cho một cuộc gặp mới.

Việc cuộc gặp không diễn ra tại APEC cho thấy những khó khăn trong nỗ lực khôi phục đối thoại Mỹ-Triều, bất chấp các tín hiệu thiện chí được Tổng thống Trump đưa ra.

Trong khi Washington tiếp tục thể hiện mong muốn tiếp xúc trực tiếp, Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất gặp gỡ trong khuôn khổ chuyến công du lần này.

Giới quan sát cho rằng khả năng nối lại đối thoại sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc hai bên có thể thu hẹp khác biệt về chương trình hạt nhân Triều Tiên và các điều kiện tiến hành đàm phán hay không.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Nga và Trung Quốc tiếp tục được củng cố, những chuyển động trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ tiếp tục tác động đến tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á.

Chuyến công du của Tổng thống Trump đến Trung Quốc đã khép lại mà không tạo ra cuộc tiếp xúc trực tiếp được chờ đợi với Nhà lãnh đạo Triều Tiên. Dù vậy, tuyên bố mới nhất của ông Trump cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn còn để ngỏ./.