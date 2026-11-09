Tổng thống Mỹ xác nhận chỉ 'nói đùa' về việc mời ông chủ võ thuật làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Phát biểu tại bang Florida, trước khi trở về Washington, ông Trump gọi đề xuất này là "một chút niềm vui". "Tôi nói cho bạn biết, tôi chỉ nói đùa thôi", ông nói, đồng thời nhận xét ông White rất hào hứng với ý tưởng và là người "rất có năng lực".

Một ngày trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, mô tả Dana White là "một tay đấm và chiến binh đầy bạo lực", đồng thời gợi ý lãnh đạo UFC có thể đưa nhiều nhà vô địch và cựu vô địch giải đấu làm trợ lý, trong đó có các võ sĩ Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje và Amanda Nunes.

Hình ảnh Dana White cùng 6 võ sĩ UFC được ông Trump đăng tải trong lời kêu gọi trên MXH Truth Social.

Dana White, 57 tuổi, cũng hưởng ứng bài đăng khi chia sẻ hình ảnh chụp phía sau bục phát biểu của Thư ký Báo chí Nhà Trắng trên Instagram, kèm chú thích "Tiến tới chương tiếp theo". Khi được hỏi tại London, Anh, ông cho biết sẽ tới Washington gặp ông Trump vào ngày 9/11 và chia sẻ thêm sau cuộc gặp. Tổng thống Mỹ xác nhận lịch gặp nhưng nói sự kiện đã được lên kế hoạch vì những lý do khác.

Dana White là đồng minh thân thiết của ông Trump trong nhiều năm, từng tích cực vận động cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông và xuất hiện tại các đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. UFC cũng tổ chức một trận đấu lồng sắt trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng hồi tháng 6, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

Vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng hiện bỏ trống từ ngày 16/10, sau khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở chỉ sau 5 ngày. Bà Zacharia được chọn thay bà Karoline Leavitt, người từ chức hồi tháng 8 để dành thời gian cho gia đình.

Diễn biến này xảy ra giữa lúc chính quyền ông Trump có nhiều biến động nhân sự sau thất bại của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Ngày 6/11, ông Trump đã chỉ định cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles.