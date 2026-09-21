Tổng thống Mỹ và Ukraine nhất trí gặp nhau tại New York

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm, đồng thời nhận định các hoạt động ngoại giao đang có những chuyển động tích cực. Hai nhà lãnh đạo dự kiến có mặt tại New York trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn ông Trump về chuyến thăm Kiev hồi đầu tháng của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo ông Zelensky, các quan chức Mỹ đã thảo luận với phía Ukraine về những nội dung quan trọng và tìm hiểu tình hình thực tế tại nước này. Trước đó, ông Zelensky cũng từng đánh giá việc nối lại các kênh đàm phán là một bước quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tiến trình hòa bình là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đang thảo luận với nhóm công tác Mỹ về một số ý tưởng nhằm giảm căng thẳng, đồng thời giải quyết các vấn đề an ninh cơ bản, trong đó có an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ tính mạng người dân. Ông cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi cụ thể trong quá trình này.

Ngoài ra, ông Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham thúc đẩy. Nội dung cụ thể của cuộc gặp giữa hai tổng thống tại New York chưa được công bố.

Liên quan xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Moscow và khu vực lân cận. Ông cho biết các đòn tấn công tầm xa của Ukraine đã tác động đáng kể đến tỉnh Moscow, trong đó “một trong những cơ sở chủ chốt của ngành dầu mỏ Nga và một cơ sở hậu cần” bị đánh trúng.

Phản ứng trước vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Để đáp trả các cuộc tấn công của chính quyền Kiev vào các mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga, quân đội Nga sẽ tiếp tục và gia tăng các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào những mục tiêu quân sự ở Kiev”. Bộ này cũng cáo buộc Ukraine tìm cách “làm gián đoạn ý chí dân chủ của công dân Nga” trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).