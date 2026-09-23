Tổng thống Mỹ và Tổng thống lâm thời Venezuela bàn hợp tác chiến lược

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/9 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez bên lề Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Sau cuộc gặp, bà Rodríguez cho biết hai bên thảo luận về tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, khai khoáng và an ninh.

Bà đánh giá đây là cuộc gặp mang tính lịch sử, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa Caracas và Washington trong giai đoạn mới cần được thúc đẩy thông qua đối thoại.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ một buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài do Tổng thống Trump chủ trì tại New York. Cùng tham dự phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó Chánh văn phòng phụ trách chính sách Stephen Miller.

Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên của bà Rodríguez tới Mỹ kể từ khi nhậm chức và diễn ra sau những thay đổi lớn trong quan hệ Washington-Caracas. Hai nước đã có các bước đi nhằm khôi phục quan hệ và thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Bà Rodríguez cho biết chính quyền lâm thời Venezuela sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại hướng tới những kết quả cụ thể và lợi ích chung cho người dân./.