Tổng thống Mỹ và các 'ông trùm' công nghệ cam kết kiểm soát AI

Reuters cho hay, hôm 29-9, Tổng thống D.Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã có bữa trưa kín với CEO của 6 công ty công nghệ đình đám nhất nước Mỹ, bao gồm Greg Brockman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Google, Jensen Huang của Nvidia và Elon Musk của xAI. Đây được cho là động thái “bất thường” diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với chính quyền Tổng thống D.Trump trong giải quyết các rủi ro và sự phát triển nhanh chóng ngoài tầm kiểm soát của AI.

Kết quả “cuộc gặp gỡ phi thường" của những bộ óc đang "xây dựng kỷ nguyên vàng của nước Mỹ”-như mô tả của ông chủ Nhà Trắng-là một thỏa thuận được ký kết. Theo đó, các “gã khổng lồ” công nghệ đồng ý hợp tác với “các kiểm toán viên độc lập” để đánh giá xem các hệ thống AI có hoạt động đúng như ý định của người thiết kế hay không. Các công ty cũng tuyên bố sẽ nỗ lực bảo đảm các công cụ AI của mình không “xâm nhập hoặc truy cập vào các hệ thống kỹ thuật theo những cách ngoài ý muốn”, cũng như nhanh chóng phát hiện và khắc phục mọi sự cố. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng đang cân nhắc thành lập một hội đồng gồm 10 người để giám sát sự an toàn của các công cụ AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với giám đốc điều hành các công ty công nghệ "đình đám" tại Nhà Trắng hôm 29-9. Ảnh: AP

AP cho hay, chi tiết văn bản thỏa thuận vừa ký kết vẫn chưa được công bố, song theo phát biểu của CEO Meta Mark Zuckerberg trước báo giới, thỏa thuận mới bao gồm “một tập hợp các nguyên tắc và cam kết xoay quanh việc xây dựng các biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và phát hiện xem có bất kỳ vấn đề nào với công nghệ hay không”.

Reuters nhận định, chính quyền Mỹ đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ về những rủi ro do các mô hình AI tiên tiến gây ra, sau khi OpenAI và Anthropic báo cáo rằng các tác nhân AI của họ đã hoạt động ngoài tầm kiểm soát và xâm nhập vào hệ thống của các chủ thể khác. Cùng với đó, các trung tâm dữ liệu-nơi cung cấp sức mạnh tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình AI-đã vấp phải phản ứng dữ dội tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu điện năng, chi phí tiện ích và các tác động khác đến cư dân bản địa. Những phản ứng này đặt ra thách thức chính trị cho Đảng Cộng hòa cầm quyền ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Đáp lại những lo ngại về các trung tâm dữ liệu, Tổng thống D.Trump cho biết các CEO công nghệ tham dự cuộc họp “sẽ cùng nhau nỗ lực làm hài lòng” các cộng đồng nơi có trung tâm dữ liệu bằng cách cung cấp dầu khí, quyên góp cho giáo dục địa phương và đóng góp vào nguồn thu thuế. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố trên mạng xã hội rằng “lý do duy nhất khiến các cộng đồng nên phản đối trung tâm dữ liệu là nếu họ muốn trở nên lạc hậu và nghèo khó”, BBC cho hay.

Công chúng Mỹ gần đây thường xuyên chỉ trích những “gã khổng lồ” công nghệ vì đã “không làm đủ” để bảo đảm an toàn cho AI. Một cuộc khảo sát toàn quốc của Reuters hồi trung tuần tháng 9 cho thấy, khoảng 73% số người được hỏi lo ngại rằng các công ty AI chưa làm đủ để ngăn chặn AI gây ra những tác hại nghiêm trọng cho xã hội; 55% cho rằng nên làm chậm quá trình phát triển AI.

Cũng trong ngày 29-9, Tổng thống D.Trump đã ký một sắc lệnh hành chính chỉ thị các bộ và cơ quan Chính phủ Mỹ bắt đầu sử dụng các thuật ngữ “siêu trí tuệ” (Super Intelligence-SI), thay vì sử dụng thuật ngữ AI. Theo sắc lệnh này, SI sẽ thay thế AI trong "thư từ chính thức", trang web, báo cáo và các hình thức giao tiếp khác.