Tổng thống Mỹ: Ukraine cần một Tổng thống mới

Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng 7-2026 tại Nhà Trắng. Ảnh: PRESIDENT OF UKRAINE

Theo tờ Washington Post, ngày 10-10 (giờ địa phương), phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận. Ông Zelensky đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy".

Tổng thống Mỹ cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ trong thời gian qua.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này.

Liên quan tiến trình hòa đàm, phát biểu sau cuộc điện đàm với ông Donald Trump ngày 9-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng triển vọng sớm khôi phục các cuộc thương lượng với Ukraine khó thực hiện, xuất phát từ các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) liên tiếp của Kiev nhắm vào Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến có chuyến làm việc tại Moscow trong vòng hai tuần tới.