Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

"Tôi đang thành lập Lực lượng AI, tương tự như Lực lượng Vũ trụ mà tôi đã làm và đạt được thành công to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên. Vì mục tiêu đó, trong tương lai gần, tôi sẽ công bố 'Tổng chỉ huy' AI — Chỉ những cá nhân có IQ cao mới cần nộp đơn!", ông Trump viết trên Truth Social ngày 19/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Khoảng một tuần trước, CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI tiên tiến để các giao thức an toàn có thời gian theo kịp. Lời kêu gọi nhận được sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman.

Cựu nghiên cứu viên Anthropic Jacob Coxon trước đó cũng cảnh báo các công ty AI đang "đánh cược với mạng sống của chúng ta" khi phát triển siêu trí tuệ có khả năng tự cải thiện. Lo ngại cũng gia tăng sau sự cố một nhóm tác nhân AI do OpenAI phát triển tự thực hiện các cuộc tấn công mạng vượt ngoài chỉ thị ban đầu.

Tuy nhiên, ông Trump hôm 15/9 bác bỏ những lo ngại này và gọi chúng là một "trò lừa gạt". "Sự kiểm soát hay 'rào chắn' duy nhất mà AI cần là một TỔNG THỐNG MẠNH MẼ VÀ THÔNG MINH (IQ cao!), và nước Mỹ có thừa điều đó!", ông viết trên Truth Social.

Ông cũng cho rằng những quan điểm hoài nghi về AI nhằm phá hoại ngành công nghiệp Mỹ và làm lợi cho các quốc gia khác. Ông Trump đồng thời cam kết chính quyền sẽ không cản trở sự phát triển của ngành AI.

Việc Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thành lập Lực lượng AI diễn ra ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Trong bối cảnh hai cường quốc đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, an toàn và quy định quản lý AI được dự báo sẽ là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.