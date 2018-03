Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria

Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria, sau khi cho rằng Mỹ đã lãng phí tới 7 nghìn tỉ USD vào các cuộc chiến tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu với các công nhân tại Ohio, ông Trump nói các lực lượng Mỹ đang tiến gần tới việc đảm bảo an ninh tại tất cả các vùng đất từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng, do đó các binh sĩ Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria để dành việc chăm lo đất nước này cho người khác".

Mỹ hiện duy trì một lực lượng 2.000 nhân viên quân sự ở miền Đông Syria với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng địa phương đánh đuổi IS và ngăn không cho cuộc xung đột tại Syria lan rộng thêm.

Cũng trong bài phát biểu tại Ohio, ông Trump hứa hẹn sẽ tập trung nguồn chi tiêu của Mỹ trong tương lai vào việc tạo thêm việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất quán với chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của ông.

TTXVN/Báo Tin tức