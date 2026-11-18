Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, Washington ủng hộ việc gia tăng đáng kể nguồn tài chính dành cho quân sự Philippines, đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD. Ông nhấn mạnh hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh khu vực.

Ngoài lĩnh vực quân sự, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận khả năng hợp tác trong các dự án năng lượng quy mô lớn. Ông Trump cho biết, Philippines có thể sử dụng công nghệ của Mỹ để phát triển dự án điện hạt nhân dân dụng hiện đại đầu tiên, đồng thời cân nhắc tham gia dự án xuất khẩu khí đốt tự nhiên tại Alaska.

“Việc Philippines lựa chọn công nghệ Mỹ cho dự án hạt nhân hiện đại đầu tiên sẽ khẳng định sức mạnh của mối quan hệ quan trọng giữa hai nước”, ông Trump nói.

Về thương mại, ông Trump tuyên bố Mỹ và Philippines vừa hoàn tất một thỏa thuận thương mại lớn. Ông gọi đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay và mang lại lợi ích công bằng cho cả hai bên, nhưng không công bố nội dung cụ thể.

Vấn đề đàm phán thương mại giữa hai nước không được đề cập trong lịch trình chính thức do Washington và Manila công bố. Phía Philippines cũng chưa đưa ra xác nhận hoặc bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng vì tranh chấp.

Chuyến thăm Manila là một phần trong hành trình công du châu Á của ông Trump, nhằm thúc đẩy lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ tại khu vực. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã tham dự cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khác trong Bộ tứ (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc), tập trung thảo luận về khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và trí tuệ nhân tạo.

Sau Philippines, ông Trump tới Thâm Quyến để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp diễn ra Hội nghị cấp cao (APEC). Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về thương mại, kinh tế, trong đó có các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với chương trình nghị sự có thể bao gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân, Iran và xung đột tại Ukraine.