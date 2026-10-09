Tổng thống Mỹ tuyên bố không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa hệ thống cảng của Iran do Mỹ áp đặt vẫn có hiệu lực và dầu mỏ vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/11 tới.

Trong khi đó, theo mạng tin tức newarab.com, chính quyền Mỹ ngày 8/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào “tàn dư của đội tàu bí mật Iran”, gồm những tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường nước ngoài. Đây là bước đi mới nhất của Washington nhằm tăng cường áp lực trong cuộc chiến chống Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới là nhằm phong tỏa nguồn tài chính mà Tehran cần để “tiến hành chiến tranh trong khu vực”.

Động thái trên nhắm vào 17 tàu được cho là đã vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran, cùng với các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, đến các thị trường khắp Nam và Đông Á.

Hiện phía Iran chưa bình luận hay phản ứng về động thái của Mỹ.