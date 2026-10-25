Tổng thống Mỹ Trump và Phu nhân Melania đi bỏ phiếu sớm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi bỏ phiếu sớm ngày 24/10 tại bang Florida. (Ảnh: New York Post)

Theo báo giới Mỹ, Tổng thống Trump cùng Phu nhân Melania đã đi bỏ phiếu trước khi ông tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại bang Georgia.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ, ông chỉ chọn các ứng viên thuộc đảng Cộng hòa của mình.

Khi được các phóng viên tại điểm bầu cử hỏi về vấn đề tham nhũng - một mối quan tâm lớn của cử tri, ông Trump khẳng định tình trạng này đang diễn ra tại các khu vực và thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát.

“Các vị nên nhìn vào nạn tham, đó chính là tham nhũng từ phía đảng Dân chủ”, ông nói.

Vị tỷ phú đảng Cộng hòa - người luôn từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đưa ra các cáo buộc thiếu căn cứ về tình trạng gian lận cử tri trên diện rộng - đã nhắc lại những cáo buộc tương tự vào ngày 24/10.

“Tôi đã tranh cử và giành chiến thắng vào năm 2016. Tôi cũng đã thắng vào năm 2020, nhưng kết quả lại không như vậy”, ông Trump phát biểu từ West Palm Beach. “Đó là một cuộc bầu cử bị dàn xếp. Sự thật là tôi đã thắng với cách biệt hàng triệu phiếu bầu”.

Với giọng nói khàn đặc, Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục lịch trình vận động tranh cử dày đặc, di chuyển liên tục giữa các sự kiện để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử.

“Việc này gây áp lực lên giọng nói của tôi. Thật khó khăn vì tôi không vận động cho chính mình, tôi đang vận động cho những người khác, trong đó có cả những người mà tôi thậm chí còn không quen biết”, ông Trump nói.

Ông Trump trò chuyện với báo giới tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters, Getty Images, AP)

Khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - sự kiện thường có lợi cho đảng không nắm quyền tại Nhà Trắng, ông Trump đang đối mặt với các kết quả thăm dò ảm đạm, cho thấy đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện.

Nếu không còn chiếm đa số tại Quốc hội, vị tổng thống 80 tuổi này sẽ khó có dư địa để thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, ông hoặc các cộng sự có thể phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra từ phía Quốc hội do các thành viên đảng Dân chủ khởi xướng. Đảng Dân chủ cho biết họ muốn xem xét các giao dịch kinh doanh của tổng thống cùng những người thân cận - thông qua công ty cổ phần của gia đình - kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump dán sticker "Tôi đã bỏ phiếu" lên áo. (Ảnh: AP)

Khi được hỏi về việc tìm cách hợp tác với đảng Dân chủ, ông Trump thừa nhận những khó khăn mang tính lịch sử mà đảng của một vị tổng thống thường phải đối mặt trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng ông khẳng định chiến dịch vận động của ông có thể tạo ra sự khác biệt.

“Một vị tổng thống đương nhiệm luôn gặp bất lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông nói. “Nhưng chưa từng có vị tổng thống nào vận động tranh cử như tôi”.

Ông Trump cũng đề cập đến các cựu tổng thống Barack Obama - người đang vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tại Ohio và Michigan, và cựu Tổng thống Bill Clinton - người từng lên tiếng chê bai thiết kế mới của Vườn Hồng tại Nhà Trắng.

“Họ chỉ trích chúng ta vì chúng ta đã đánh bại họ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ các số liệu thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ở mức 38% hoặc thấp hơn.

“Tôi không thể chỉ ở mức 38%”, ông phát biểu với tờ Washington Examiner. “Tôi không tin rằng mình có thể bị bất kỳ ai đánh bại. Tôi nghĩ rằng đúng ra thì con số đó phải là 60%”.