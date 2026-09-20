Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thành lập Lực lượng AI sau những cảnh báo đáng sợ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh lo ngại trên toàn cầu về AI ngày càng gia tăng, nhất là từ khi nhiều nhân vật cấp cao trong ngành đưa ra những lời cảnh báo đáng sợ về nguy cơ của công nghệ này, nhà lãnh đạo Mỹ gạt bỏ, cho rằng điều đó chỉ làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp đang tiến triển với tốc độ chóng mặt.

Việc bổ nhiệm “người đặc trách AI” (AI czar) và một cơ quan AI mới tại Mỹ dường như để phản ứng với những người chỉ trích quan điểm của ông.

Một phần nguyên nhân dẫn đến động thái này là nỗi lo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về phát triển AI nếu ngành công nghiệp Mỹ không tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, ngay cả nhiều thành viên đảng Cộng hòa cũng kêu gọi thận trọng và làm chậm AI trước những nguy cơ tiềm tàng đối với an toàn cộng đồng.

“Tôi sẽ thành lập Lực lượng AI, giống như tôi đã làm với Lực lượng Không gian (Space Force) vốn đã đạt được thành công to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi. Vì vậy, trong tương lai gần, tôi sẽ công bố ‘người đặc trách AI’ - chỉ những người có chỉ số IQ cao mới nên ứng tuyển!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 19/9.

Tuy nhiên, trong bài đăng, ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng công nghệ đang nổi lên nhanh chóng này đang bị chỉ trích một cách bất công.

Ông cho rằng những lo ngại xung quanh AI là “trò lừa bịp”.

“Trong nhiều năm qua đã có rất nhiều trò lừa bịp, tất cả đều do phe Dân chủ cực tả tạo ra nhằm mục đích hủy hoại đất nước chúng ta”, Tổng thống Mỹ Trump viết, và liệt kê hàng loạt vấn đề mà ông cho là những “trò lừa bịp”, bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, Ukraine, hiện tượng nóng lên toàn cầu, hai lần luận tội ông, để nam giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ và “chuyển giới cho tất cả mọi người”.

Ông viết rằng “trò lừa” mới nhất là “làm suy tàn hoặc phá hủy AI”, đồng thời tuyên bố chính quyền của ông “sẽ không cản trở hay bóp nghẹt sự phát triển của ngành công nghiệp đáng kinh ngạc này bằng bất kỳ cách nào”.

Tổng thống Mỹ cho biết bất kỳ “kẻ xấu” nào trong ngành AI đều sẽ bị xử lý thông qua hệ thống tư pháp hình sự và dân sự.

“AI là cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, hay Internet tiếp theo, nhưng sẽ còn lớn hơn và có tác động mạnh mẽ hơn, có thể đóng góp tới 25% GDP của đất nước chúng ta”, ông viết.

Ông kết luận rằng Mỹ đang “dẫn trước Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, và tôi dự định sẽ giữ vị trí đó”.

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, các chính trị gia thuộc cả hai đảng của Mỹ vừa ủng hộ đổi mới công nghệ, vừa lắng nghe những lo ngại ngày càng tăng của công chúng và giới công nghiệp về sự thay đổi công nghệ.

Làn sóng lo ngại bắt đầu bùng lên từ đầu tháng này, khi một nhà nghiên cứu trẻ từng làm việc tại công ty AI Anthropic nói rằng các công ty AI đang “đánh cược với mạng sống của chúng ta”, thậm chí cho rằng “những người thực sự nghiêm túc xây dựng AI tin rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta trước khi thập kỷ này kết thúc”.

Các lãnh đạo trong ngành AI, trong đó có Sam Altman, Elon Musk và Dario Amodei, đều kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển công nghệ, sau khi xảy ra sự cố nhóm tác nhân AI do OpenAI tạo ra đã tự ý tiến hành các cuộc tấn công mạng.